Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, 3 Araç Hasar Gördü

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralanırken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, bu sabah saatlerinde Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; caddede seyir halinde olan 34 EVS 737 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki 26 NY 257 ve 26 TC 313 plakalı araçlara çarptı. Yaşanan kaza sonucunda araçlarda büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, otomobiller kullanılmayacak hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralandığı öğrenilen, 34 EVS 737 plakalı aracın sürücüsü ise ambulansla, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan dolayı caddede trafik kısa süreli aksadı.

"Camdan baktım, bizim arabaya vurmuş"

Park halindeki aracında hasar oluşan Hamit Bilek, "Ben evde uyuyordum, arabanın sirenleri öttü. İkinci katta oturuyorum. Camdan baktım, bizim arabaya vurmuş. 'Düz giderken direksiyonum kitlendi, onun için vurdum' diyor. Kaşının üstünde hafif kanama vardı, hastaneye götürdüler. Araba pert olmuş" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR