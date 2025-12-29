Haberler

Son 1 hafta içerisinde 22 bin 810 araç ve sürücü denetlendi

Güncelleme:
Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 22 bin 810 araç ve sürücü kontrol edildi. 8 bin 695 trafik cezası kesilirken, 238 araç trafikten men edildi ve 90 sürücü belgesine el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 22 bin 810 araç ve sürücü denetlenirken, 8 bin 695 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 22-29 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 2 bin 815 yük taşımacılığı, 778 yolcu taşımacılığı, 2 bin 527 alkol denetimi, 493 adet motosiklet ve 4 bin 185 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 22 bin 810 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 8 bin 695 adet trafik cezası yazılırken, 238 araç trafikten men edildi ve 90 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 34 yaralanmalı ve 72 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
