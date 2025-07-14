Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 22 Bin Araç Kontrol Edildi

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 22 bin 824 araç kontrol edildi ve 6 bin 343 trafik cezası yazıldı. Denetimler sırasında çeşitli kazalara da müdahale edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 22 bin 824 araç denetlenirken, 6 bin 343 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 7-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerce, 4 bin 276 yük taşımacılığı, 739 yolcu taşımacılığı, 2 bin 358 alkol denetimi, bin 604 motosiklet, 5 bin 969 emniyet kemeri ve 7 bin 888 adet diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 22 bin 824 araç ve sürünün denetlendiği çalışmalar sonucunda 219 araç trafikten men edilirken, 60 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, ekiplerce 2 ölümlü, 64 yaralanmalı ve 81 maddi hasarlı kazaya müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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