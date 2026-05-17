Haberler

Torunu tarafından üç yerinden bıçaklanan dede ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 21 yaşındaki torunu tarafından üç yerinden bıçaklanan 73 yaşındaki dede ağır yaralanırken, torun gözaltına alındı.

Eskişehir'de torunu tarafından üç yerinden bıçaklanan dede ağır yaralanırken, 21 yaşındaki torun gözaltına alındı.

Olay, Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa G. (73) ile torunu Emir Musa G. (21) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Musa G., torunu Emir Musa G. tarafından sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam, yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan torunu Emir Musa G. ise emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak

Trump'tan İran'a yeni ultimatom: Hızlı hareket etmezlerse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto

Eyüpspor ikinci golü attı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı
Kuraklıkla anılan Karapınar'da yağışlar için şükür duası

Koca bir ilçe yağmur duasına çıktı! Ancak bu kez yağması için değil
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

2. Lig'e yükselen son takım belli oldu!
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

Süper Lig devine hayırlı olsun!