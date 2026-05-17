Torunu tarafından üç yerinden bıçaklanan dede ağır yaralandı

Eskişehir'de torunu tarafından üç yerinden bıçaklanan dede ağır yaralanırken, 21 yaşındaki torun gözaltına alındı.

Olay, Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa G. (73) ile torunu Emir Musa G. (21) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Musa G., torunu Emir Musa G. tarafından sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam, yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan torunu Emir Musa G. ise emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı