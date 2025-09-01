Eskişehir'de Ticari Taksi Yaşlı Adamı Çarptı

Eskişehir'de bir ticari taksinin çarpması sonucunda yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Olay yerinin hemen ötesinde, yıprandığı için görünmeyecek duruma gelen yaya geçidi ise dikkat çekti.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Kurtuluş mahallesi İki Eylül caddesi üzerinde Alaaddin Camii'nin çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan bir ticari taksi, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda yere yığılan adam ayağa kalkamadı. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber verip yaralının yardımına koştu. Bilinci açık olduğu belirtilen adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, olay yerinin hemen ötesinde yıprandığı için görünmeyecek duruma gelen yaya geçidi göze çarptı.

"Vurmamla durmam bir oldu"

Ticari taksinin şoförü ise, gerçekleşen kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşadı. Zaman zaman gözleri dolduğu görülen şoför, polise olayı anlatırken, "Süratli değildim. Aniden arabanın önüne çıktı. Vurmamla durmam bir oldu" dedi.

Şoför ifadesi alınması amacıyla polis ekiplerince karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR