Eskişehir’de ticari taksi ile SUV çarpıştı: 2 sürücü yaralandı

Eskişehir'de ticari taksi ile SUV tipi otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan 26 T 0251 plakalı ticari taksi ile 26 GH 005 plakalı Mercedes marka SUV, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kadın ve erkek sürücüler yaralandı. Araçlarda yolcu bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı