Eskişehir'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, köylülerin hızlı müdahalesi ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, köylülerin hızlı müdahalesi sonucunda ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kozkayı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden köy halkı, hemen 112 Acil Servis'e haber verip yangına müdahale etti. Köylünün hızlı müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edilirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Süper Lig devinden 25 milyon euroluk tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.