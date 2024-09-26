Eskişehir'de Taksi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Eskişehir'de ara sokakta hafif ticari aracın yandan çarptığı taksi, savrulup apartman duvarına çarparken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tüzün Sokak ile Rıdvan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Sokak üzerinden yola çıkan 26 AHV 173 plakalı hafif ticari araç, Tüzün Sokak üzerinden hızlı bir şekilde ilerleyen 26 T 0192 plakalı taksiye yandan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan taksi, Elif Apartmanı'nın duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kazada şans eseri kimse yara almazken, araçlarda ve binanın duvarında maddi hasar oluştu. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bariyere oturan taksi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

Ara sokakta meydana gelen kaza sonucunda hem çevredekiler hem de apartman sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı yere gelen ekipler, kazaya karışan taraflardan bilgi alıp güvenlik kameralarını inceledi. Bariyerin üzerine takılan taksi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırılarak kurtarılırken, çekici aracılığıyla götürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

"İyi ki dışarıda çocuk yoktu"

Kaza anına şahit olan mahalle sakini Fatma Üstfidan, "Biz torunlarla evde oturuyorduk. Öyle bir ses çıktı ki. Eyvah, herhalde çok büyük bir şey oldu dedim. Ondan sonra çıktık baktık, taksi dönerek duvara vurmuş. O duramadı, diğer araba da ona vurmuş. Sadece aracın durmak için duvara vurduğunu gördük. Sonra da bir baktık, polisler falan geldi. Gerçekten iyi ki dışarıda çocuk yoktu. Normalde torunlar hep dışarıda olurdu. Allah'tan bugün çocuk yok. Normalde 2 taraftan da çıkan arabalar korna öttürüyordu. Ancak bu defa ikisinin de kornasını hiç duymadım" dedi. - ESKİŞEHİR