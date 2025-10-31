Haberler

Eskişehir'de Taciz İddiası ve Hırsızlık Olayı: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de Taciz İddiası ve Hırsızlık Olayı: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir şehirlerarası otobüste 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden muavin Y.K. gözaltına alındı. Aynı zamanda, 10 elektrik sayacını çalan M.K. da adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de dün gece şehirlerarası sefer düzenleyen otobüste 16 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğunu taciz eden 40 yaşındaki muavin Y.K. isimli şahıs adliyeye getirildi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde 10 adet elektrik sayacını çalan M.K. isimli şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinden Eskişehir'e gelen şehirlerarası bir otobüs firmasında seyahat eden 16 yaşındaki yabancı uyruklu K.F. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Y.K. (40) isimli muavin, şikayet üzerine Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Termali'nde gözaltına alındı. Y.K.'nin daha önceden farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Sayaçları çalan şüpheli de adliyede

Geçtiğimiz günlerde özel bir elektrik dağıtım şirketine ait 10 adet elektrik sayacını çalan M.K. isimli şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Gözaltında olan şüpheliler sağlık kontrolleri akabinde, önde Y.K. isimli muavin ardından da hırsızlık iddiasıyla yakalanan M.K. adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.