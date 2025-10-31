Eskişehir'de Taciz İddiası ve Hırsızlık Olayı: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de dün gece şehirlerarası sefer düzenleyen otobüste 16 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğunu taciz eden 40 yaşındaki muavin Y.K. isimli şahıs adliyeye getirildi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde 10 adet elektrik sayacını çalan M.K. isimli şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinden Eskişehir'e gelen şehirlerarası bir otobüs firmasında seyahat eden 16 yaşındaki yabancı uyruklu K.F. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Y.K. (40) isimli muavin, şikayet üzerine Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Termali'nde gözaltına alındı. Y.K.'nin daha önceden farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Sayaçları çalan şüpheli de adliyede

Geçtiğimiz günlerde özel bir elektrik dağıtım şirketine ait 10 adet elektrik sayacını çalan M.K. isimli şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Gözaltında olan şüpheliler sağlık kontrolleri akabinde, önde Y.K. isimli muavin ardından da hırsızlık iddiasıyla yakalanan M.K. adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR