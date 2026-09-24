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Eskişehir'de SUV çöp konteynerine ve elektrik panosuna çarptı, kaza anı kaydedildi

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Eskişehir'de SUV çöp konteynerine ve elektrik panosuna çarptı, kaza anı kaydedildi
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Eskişehir Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV, çöp konteynerine ve elektrik panosuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kıvılcımlar saçıldı; kaza anı kameraya yansıdı, yaralanan olmadı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV model araç, yol kenarındaki çöp konteynerine ve elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kıvılcımların yükseldiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen SUV araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki çöp konteynerine ve elektrik panosuna çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrik panosundan çevreye kıvılcımlar saçılırken, kazada yaralanan olmadı. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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