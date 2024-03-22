Eskişehir'de Şüpheli Araçta Kurusıkı Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçtan 1 kurusıkı tabanca ve 114 kurusıkı fişek, 3 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Durdurulan araç içerisindeki 2 şüpheliden; 1 kurusıkı tabanca ve 114 kurusıkı fişek, 3 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi. Ekipler tarafından şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR