Eskişehir'de son 1 haftada aranan 140 şahıs polis ve jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 140 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki 223 uygulama noktasında 949 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 97 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 140 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı