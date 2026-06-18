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Şehri aydınlatan şimşeklerin eşsiz manzarası

Şehri aydınlatan şimşeklerin eşsiz manzarası
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Eskişehirli astrofotoğrafçı Murat Oktay, sağanak öncesi kent üzerinde çakan şimşeklerin eşsiz manzarasını kaydetti. Tepebaşı ilçesi Bozdağ'da bin 200 rakımda çektiği karelerde, şimşeklerin ışığı kenti adeta aydınlattı.

Eskişehirli fotoğrafçı Murat Oktay, sağanak öncesi kent üzerinde çakan şimşeklerin eşsiz manzarasını kaydetti.

Eskişehir'de astrofotoğrafçılık yapan Murat Oktay, Tepebaşı ilçesi Bozdağ'da bin 200 rakıma çıkarak fotoğraf çekimi yaptı. Eskişehir üzerine çakan şimşekleri uzun uğraş ve emekler sonucunda yakalayan fotoğrafçı seyrine doyumsuz manzaralar kaydetti. Murat Oktay'ın kaydettiği karelerde çakan şimşeklerin ışığı ile kentin adeta aydınlandığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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