Haberler

Eskişehir'de Silahlı Yaralama İhbarı: 3 Şüpheli Gözaltında

Eskişehir'de Silahlı Yaralama İhbarı: 3 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir kişinin silahla yaralandığına dair yapılan ihbarda, olay yerinde yaralıya ulaşılamadı. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen 3 şahıs gözaltına alındı ve bir silah ele geçirildi.

Eskişehir'de silahla yaralama ihbarının yapıldığı adrese giden ekipler çalışmalarında yaralı şahsı bulamazken, olayı gerçekleştirildiği ve ona yardım ettiği iddia edilen 3 şahsı gözaltını alıp, bir silahı da muhafaza altına aldı.

Olay, dün gece saatlerinde Şirintepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Altınoluk Sokak üzerinde ikamet eden bir şahsın silahla yaralandığı, olayın cinayete dönüşebileceği konusunda yapılan ihbar polisi harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı ya da şüpheliye rastlamazken, Dereler Sokak üzerinde bir boş kovan ve kan izleri tespit etti. Çevredeki araştırmasını sürdüren yaralının bir araçla olay yerinden götürüldüğünü öğrendi.

3 şüpheli yakalandı

Çalışmasını genişleten ekipler Zincirlikuyu Mahallesi Yurdum Sokak üzerinde olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir şahsın aracını durdurdu. Araçta bulunan biri kadın 2 şahıs gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yine Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki bir markette olunduğunu öğrenen ekipler bu noktaya hareket etti. Markette otururken yakalanan şüpheli S.A. isimli şüpheli gözaltındı. Ayrıca ekiplerce şüpheliye ait 1 adette tabanca ele geçirildi. Ekiplerin yaralıyı aradığı ve olay yerindeki incelemesinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi! Para gönderimi yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Para gönderimi yapılamıyor
O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
Türkiye'nin mobilya devi iflas etti

Krizden çıkamadılar! Türkiye'nin mobilya devi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.