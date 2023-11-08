Eskişehir'de Silahlı Saldırı: Tutuklu Sanık Kendini Savundu

Eskişehir'de 26 yaşındaki İbrahim Can Temelli'yi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Sercan İpek, 'Silah yanlışlıkla ve tek el ateş aldı' diyerek kendisini savundu. Mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Eskişehir'de 26 yaşındaki İbrahim Can Temelli'yi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Sercan İpek, "Silah yanlışlıkla ve tek el ateş aldı" diyerek kendisini savundu.

Olay, 3 Ocak'ta Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ruhsatsız tabancasıyla İbrahim Can Temelli'yi 3 yerinden yaralayan katil zanlısı Sercan İpek, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim Can Temelli ise tedavisi için kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda olay yerinden kaçan Sercan İpek, arkadaşı Önder Ş.'nin Ali Rıza Efendi Caddesi'nde bulunan evinin çatı katında saklanırken Özel Harekat Polisi destekli operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan Sercan İpek, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesinde, tutuklu sanık Sercan İpek, mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya, maktul İbrahim Can Temelli'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

"Öldürme kastım yoktu"

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen tutuklu sanık Sercan İpek, "Silah yanlışlıkla ve tek el ateş aldı. Öldürme kastım yoktu. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Sercan İpek'in tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanıklar Olgun Y., Önder Ş. ile Yasin Y.'nin adli konrol şartlarının devamına hükmetti. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunu beklenmesine ve dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına karar verilerek, duruşma 1 Mart'a ertelendi. - ESKİŞEHİR