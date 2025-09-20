Haberler

Eskişehir'de Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak 7 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Olay, 12 Eylül'de Odunpazarı'nda bir kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Eskişehir'de meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili polis ekiplerince yakalanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Eylül'de Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 MA 3817 plakalı otomobili ile bölgeye giden Ufuk D., araçla gelen şüphelinin tabanca ile ayağına ateş etmesi sonucunda yaralandı. Ufuk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda M.S., Y.E., M.K., B.A., B.Y., Y.E.Y. ve C.A. isimli şahısların olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satıyor: Fiyat 16 milyon dolar düştü

Dev malikane satılamadı! Ünlü isim fiyat kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.