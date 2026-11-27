Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'nde başlayan kavganın ardından Batıkent Mahallesi'nde silahların kullanıldığı olayla ilgili "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanıklar Eren Y. ve Gökhan C., müştekiler Kamil G. ve Emre I. ile taraf avukatları hazır bulundu. İlk olarak asliye ceza mahkemesinde açılan, ancak eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında kalabileceği gerekçesiyle ağır ceza mahkemesine gönderilen dosyada taraflar olay gününü anlattı.

"Korkutmak amacıyla yere doğru iki el ateş ettim"

Duruşmada savunma yapan sanık Eren Y., Baksan Sanayi Sitesi'nde arkadaşlarıyla oturdukları sırada karşı grupla yaşanan tartışmada darp edildiklerini ve polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldıklarını söyledi. Kısa süre sonra arkadaşı Gökhan C.'nin karşı tarafın aracına bindiğini görünce endişelenerek aracı takip ettiklerini belirten Eren Y., "Batıkent Mahallesi'nde bir parkın önünde durdular. Kamil G. araçtan inip küfrederek elini beline attı. Bir şey çıkaracağından korktuğum için üzerimdeki tabancayla korkutmak amacıyla yere doğru iki el ateş ettim" dedi.

"Silah alacağını zannedip araca ateş ettim"

Sanık Gökhan C. ise sanayi sitesindeki ilk olayda darp edildiğini, sonrasında konuşmak için Emre I. ve Kamil G.'nin bulunduğu araca bindiğini anlattı. Park önünde durdukları sırada Kamil G.'nin elini beline atması üzerine Eren Y.'nin yere ateş ettiğini gördüğünü söyleyen Gökhan C., "Bunun üzerine Emre I. araca doğru koştu. Araçtan silah alacağını zannettiğim için korkutma amacıyla aracın arka kısmına doğru 6 el ateş ettim. Şahısları hedef almadım" ifadelerini kullandı.

Müştekilerden biri şikayetçi olmadı

Olayda ayağından yaralanan müşteki Kamil G., ikinci olayda üzerinde bıçak bulunmadığını, sadece Eren Y.'yi korkutmak için elini beline attığını belirterek şikayetçi olmadığını beyan etti. Müşteki Emre I. ise sanık Eren Y.'den şikayetçi olmadığını, ancak aracına ateş eden Gökhan C. hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Duruşma ertelendi

Sanık avukatları, olayda kasten öldürmeye teşebbüs kastının bulunmadığını ve müvekkillerinin korku ve panikle hareket ettiğini savunarak beraat talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki kamera görüntülerinin incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine, müşteki Kamil G.'nin kesin raporunun beklenmesine ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı