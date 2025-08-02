Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Eskişehir'de iki grup arasında çıkışan silahlı kavgada, 34 yaşındaki Volkan Taşdelen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayda 20 yaşındaki Enes Öz de yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de dün gece 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Kumlubel Parkı bitişiğinde bulunan Aktuğ Sokak'ta, daha önceden husumetli olan 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve silah kullanılmıştı. Olayda Enes Ö., Ali Han D. ve Volkan Taşdelen vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Karın bölgesinden 2 mermi ile vurulan ve ağır yaralanan 34 yaşındaki Volkan Taşdelen, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaralılardan 20 yaşındaki Enes Öz'ün de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralı Ali Han D.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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