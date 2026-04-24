Eskişehir'de seslerin yükseldiği gergin trafik tartışması kamerada

Eskişehir'de bir motosikletli kadın ve otomobil sürücüsü arasında çıkan trafik tartışmasında sesler yükseldi.

Eskişehir'de bir motosikletli kadın ve otomobil sürücüsü arasında çıkan trafik tartışmasında sesler yükseldi. Motosiklet sürücüsü, kask kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayetçi oldu.

Olay, bu sabah saat 08.40 sıralarında Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; bir otomobil, sol şeritte seyir halinde olan motosiklete korna çalıp süratle önüne geçti. Otomobilin makas atarak güvenli sürüşü tehlikeye düşürdüğünü öne süren motosikletli kadın, Eczacılık Tramvay Durağı'nın önünde kırmızı ışık bekleyen otomobilin yanına geldi. Camı açan otomobil sürücüsü, "Sağ şeride geçeceksin, solu kapatıyorsun, arkanda araba doldu" dedi. Motosiklet sürücüsü ise, "Sağ şeride geçmiyorum, kendi yolumdan gidiyorum" diyerek cevap verdi. Otomobil sürücüsü, sol şeridin hızlı gidenler için olduğunu savunurken; motosiklet sürücüsü ise, kendisinin sola döneceğini ve sinyal yaktığını, ayrıca hız sınırının 50 olduğu bölgede sol şeritten de gidilebileceğini söyledi.

İkinci tartışmada sesler yükseldi, gergin anlar yaşandı

Tartışma esnasında ışığın yeşile dönmesiyle trafik akmaya başladı. Motosikletli kadın sol şeritten ilerlemeye devam ederken, kornaya basılı tutan otomobil sürücüsü süratle sağ şeritten öne geçti. Bu esnada bir kaza riski oluştuğunu iddia eden motosikletli ise, otomobili takip ederek Uluönder Tramvay Durağı'nın önündeki ışıklarda sürücüye tepkisini dile getirdi. Motosiklet ve otomobil sürücüsü arasındaki tartışmada bir süre sonra sesler yükselmeye başladı. Sürücülerin yaşadığı gergin tartışma anları, kask kamerası ile anbean kayıt altına alındı.

Motosikletli kadının otomobil sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
