Denetlenen 148 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu belirlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 5-12 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce kontrol edilen 148 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 54 kahvehane, 67 market/tekel, 1 oyun salonu ve 90 park/bahçe olmak üzere toplam 212 farklı mekan denetlendi. Çalışmalar sırasında 472 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
