Pazar engelini aşamayan itfaiye, yangına ulaşmakta güçlük çekti

Eskişehir Şirintepe mahallesinde kurulan semt pazarında çıkan baca yangınına itfaiye yaya olarak müdahale etti. Yangın, apartmandaki lavaş fırınının bacasında çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Eskişehir'de semt pazarı kurulu bir sokak üzerinde çıkan baca yangının olay mahaline araçla giremeyen itfaiye ekipleri, yaya bir şekilde bahse konu noktaya ulaşıp alevleri ekipmanları ve bahçe hortumuyla söndürdü.

Yangın, Şirintepe mahallesi Örme Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki lavaş fırınının bacası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bacada alev gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine ihbar etti.

Pazardan dolayı itfaiye olay yerine giremedi

Olay yerine gelen ekipler bahse konu sokak üzerinde semt pazarı kurulduğunu gördü. İtfaiye aracının giremediği sokağı, ekipler yaya bir şekilde aşarak yangının çıktığı binaya ulaştı. Bacadaki küçük yangın itfaiye ekiplerinin ekipmanları ve binadaki bahçe hortumu ile kontrol altına alındı.

Öte yandan su ile dolan lavaş fırını söndüğü için işletme çalışmasına ara vermek zorunda kaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
