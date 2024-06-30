Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Saplantılı Bir İlişki Cinayeti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de saplantılı bir ilişki sonucunda Hatice Usalan'ı öldüren Necmettin Tepecik, olaydan sonra intihar etti.

Eskişehir'de meydana gelen olayda, yaklaşık 2 yıl önce evlenmek istediği fakat reddedilmesi üzerine saplantı haline getirdiği Hatice Usalan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Necmettin Tepecik, olaydan birkaç saat sonra intihar etmiş halde bulundu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dinçerler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işe gitmek için evinden çıkan ve servis durağına doğru giden 57 yaşındaki Hatice Usalan, yaklaşık 2 yıl önce görüştüğü ve evlilik teklifini reddettiği Necmettin Tepecik'in silahlı saldırısına uğradı. Evlenme teklifinin reddedilmesi üstüne saplantılı hale gelen Necmettin Tepecik, Hatice Usalan'a pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 57 yaşındaki Hatice Usalan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saplantılı olduğu Hatice Usalan'a pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan Necmettin Tepecik'in yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği esnada Necmettin Tepecik, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide pompalı tüfekle intihar etmiş halde bulundu.

Geçtiğimiz yıl tedbir ve uzaklaştırma kararı çıkartılmış

Hatice Usalan'ın son 2 yıldır sorun yaşadığı Necmettin Tepecik hakkında geçtiğimiz sene tedbir ve uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı, kendisine ulaşmasını engellemek için telefon numarasını değiştirdiği, ev adresini saklı tuttuğu öğrenildi.

Pompalı tüfekle öldürülen Hatice Usalan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Artvin'in Hopa ilçesine götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Tepecik Hatice 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

 Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

 Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title