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Eskişehir'de sağanakta refüjü aşan otomobil hurdaya döndü, kazada yaralanan olmadı

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Eskişehir'de sağanakta refüjü aşan otomobil hurdaya döndü, kazada yaralanan olmadı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hurdaya dönen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün gece Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış sebebiyle yolun kayganlaşmasıyla 06 BUL 850 plakalı otomobilin sürücüsü E.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan kimse bulunmazken, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil hurdaya döndü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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