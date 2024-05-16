Eskişehir'de Rus kadını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanık Atila Sarıhan'ın yargılanmasına devam edilirken mahkeme, maktule ait cep telefonu şifresinin kırılıp kırılamayacağı konusunda bilirkişi atanmasına karar verdi.

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl Rus eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldüren Atila Sarıhan'ın (50) yargılandığı davaya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Atila Sarıhan, avukatlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri katıldı.

Sanık Atila Sarıhan duruşmadaki savunmasında, yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Elena Samsanova'nın bıçakla saldırmayıp medeni bir şekilde konuşması halinde olayların yaşanmayacağını belirten sanık Sarıhan, üzgün olduğunu ifade etti.

Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Sarıhan'ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Ayrıca mahkeme, maktul Elena Samsanova'ya ait cep telefonuna ait sim kart şifresinin tespit edilmesi için GSM operatörüne yazı yazılmasına ve cep telefonu şifresinin kırılıp kırılamayacağı konusunda bilirkişi atanmasına karar verdi. Dava 18 Temmuz tarihine ertelendi. - ESKİŞEHİR