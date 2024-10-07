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Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişi, ara sokakta B.Ü.'ye pompalı tüfekle ateş açarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis kaçan saldırganı arıyor.

Eskişehir'de bir kişinin ara sokakta bir şahsı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, B.Ü.'ye elindeki pompalı tüfekle ateş etti. B.Ü. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Büyük paniğin yaşandığı olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.Ü. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın pompalı tüfekle B.Ü.'ye ateş ettiği görülüyor. Ağır yaralanan B.Ü. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden elindeki tüfekle Yunusemre Caddesi istikametine doğru kaçıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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