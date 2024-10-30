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Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Çatışma: 1 Ölü

Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Çatışma: 1 Ölü
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan 30 yaşındaki Erkan Şalt hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, diğer zanlılar ise yakalandı.

Eskişehir'de tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan 30 yaşındaki Erkan Şalt hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evin içinde bulunan Erkan Şalt, O.E., O.A. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda O.E., evde bulunan pompalı tüfekle Erkan Şalt'a ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, başından silahla vurulan Erkan Şalt'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı O.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan O.A. ve H.K. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Erkan Şalt'ın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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