Eskişehir'de polis ve jandarma son 1 haftada aranan 128 şahsı yakaladı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 128 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 14-21 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki 378 uygulama noktasında bin 374 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 71 şahıs, 5 yıla kadar aranan 43 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 128 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı