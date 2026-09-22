Eskişehir'de polis ve jandarma son 1 haftada aranan 128 şahsı yakaladı

Eskişehir'de polis ve jandarma son 1 haftada aranan 128 şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, 14-21 Eylül 2026 tarihleri arasında aranması bulunan 128 şahsı yakaladı. İl genelindeki 378 uygulama noktasında bin 374 personelin görev aldığı çalışmalarda yakalananlardan 71'i çeşitli suçlardan aranıyordu.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 128 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 14-21 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki 378 uygulama noktasında bin 374 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 71 şahıs, 5 yıla kadar aranan 43 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 128 şahsın yakalandığı belirtildi.