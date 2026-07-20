Plakasız motosiklet 'dur' ihtarına uymadı, bekçiye çarpıp kaçtı

Eskişehir'de plakasız bir motosiklet sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak görevli çarşı ve mahalle bekçisine çarpıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan bekçi tedavi altına alındı.

Olay, Uluönder Mahallesi Mahir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede görev esnasında bulunan çarşı ve mahalle bekçisi R.Ü., sokak üzerinden geçen plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Bekçinin 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü, motosikletiyle görevli bekçi R.Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bekçi yere yığılırken, plakasız motosikletin sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ayak bileğinden yaralandığı öğrenilen bekçi R.Ü., ambulansın gelmesi beklenmeden bölgedeki Yunus ekipleri tarafından hızla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayak bileğinde çatlak şüphesi bulunan ve incinme meydana gelen R.Ü.'nün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan plakasız motosiklet sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı