Haberler

Plakasız motosiklet 'dur' ihtarına uymadı, bekçiye çarpıp kaçtı

Plakasız motosiklet 'dur' ihtarına uymadı, bekçiye çarpıp kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de plakasız motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayarak bekçiye çarptı ve kaçtı. Yaralanan bekçi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de plakasız bir motosiklet sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak görevli çarşı ve mahalle bekçisine çarpıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan bekçi tedavi altına alındı.

Olay, Uluönder Mahallesi Mahir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede görev esnasında bulunan çarşı ve mahalle bekçisi R.Ü., sokak üzerinden geçen plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Bekçinin 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü, motosikletiyle görevli bekçi R.Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bekçi yere yığılırken, plakasız motosikletin sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ayak bileğinden yaralandığı öğrenilen bekçi R.Ü., ambulansın gelmesi beklenmeden bölgedeki Yunus ekipleri tarafından hızla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayak bileğinde çatlak şüphesi bulunan ve incinme meydana gelen R.Ü.'nün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan plakasız motosiklet sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı

Gelen o ihbar sonu oldu! Genç işçiden hayatının baharında acı haber

Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu
Rusya, Karadeniz'de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor

Karadeniz karıştı! 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil