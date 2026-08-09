Bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1 tutuklama

Eskişehir'de arkadaşlar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan Büyük Park civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından motosikletiyle kaçan şüpheli A.S.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı takibi sonucu olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Beraberlik Sokak'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.S.K., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı