Haberler

Bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1 tutuklama

Bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de arkadaşlar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de arkadaşlar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan Büyük Park civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından motosikletiyle kaçan şüpheli A.S.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı takibi sonucu olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Beraberlik Sokak'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.S.K., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı

Polislere hain saldırı! Kan donduran anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

Ünlü serinin oyuncusu OnlyFans'tan bir yılda servet kazandı

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor

Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı