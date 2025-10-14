Haberler

Eskişehir'de Park Halindeki Otomobil Yangını

Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Hız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 05 VZ 613 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple birdenbire alev aldı. Bu esnada olayı gören mahalle sakinleri arabanın patlamasından endişe duydu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
