Eskişehir'de Park Halindeki Otomobil Yangını

Eskişehir'de sokakta park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Hız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 05 VZ 613 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple birdenbire alev aldı. Bu esnada olayı gören mahalle sakinleri arabanın patlamasından endişe duydu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR