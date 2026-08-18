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Eskişehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Eskişehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ambulansta müdahale ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AIH 818 plakalı motosiklet ve 54 KR 071 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzere bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ambulansta müdahale etti.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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