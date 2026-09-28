Eskişehir'de otomobil ile minibüs çarpıştı, minibüs tarlaya uçtu, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de bir otomobil ile minibüsün kavşak girişinde çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi çevreyolu ile Alpu yolunun kesiştiği kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen bir otomobil ile minibüs, kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yol kenarında bulunan boş tarım arazisine uçarak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı