Eskişehir'de Otobüs Yolcularına Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otobüsle şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara yönelik emniyet kemerinin takılı olması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri Ramazan Bayramı süresince şehirlerarası trafiğin yoğunlaşması nedeniyle trafiğin düzenli bir şekilde seyretmesi ve vatandaşların güvenle ulaşım sağlaması için trafik tedbirleri en üst seviyede tutuluyor. Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri Kapsamında; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce il sınırları içerisinde seyahat eden şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan faaliyetler ile yolcuların seyahat esnasında emniyet kemerinin takılı olması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılarak yolcuların emniyet kemerlerini takmaları sağlandı. - ESKİŞEHİR