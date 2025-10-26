Haberler

Eskişehir'de Otizmli Oğluna Şiddet Gösteren Akademisyen Baba Polis Tarafından Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Otizmli Oğluna Şiddet Gösteren Akademisyen Baba Polis Tarafından Gözaltına Alındı
Eskişehir'de bir caddede seyir halindeki bir otomobilde, akademisyen olduğu öğrenilen bir baba, otizmli oğluna şiddet gösterdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otizmli çocuk ve babasını karakola götürdü. Babanın sinirli olduğu ve çocuğun korktuğu görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Eskişehir'deki bir caddede seyir halindeki araçta bir babanın otizmli oğlunu dövdüğü iddiası, polisi harekete geçirdi. Akademisyen olduğu öğrenilen baba, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Tepebaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 EC 4826 plakalı hatchback otomobil içerisindeki sürücü konumunda bulunan şahsın, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa şiddet gösterdiği görüldü. İddiaya göre, çocuğuna şiddet gösteren ve üniversitelerde yarı zamanlı sosyoloji eğitimi verdiği öğrenilen M.K. isimli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İsmi C.K. olduğu öğrenilen otizmli çocuk ve M.K. isimli baba, işlemleri için karakola götürüldü.

Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde babanın oldukça sinirli olduğu ve çocuğun korktuğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Haberler.com
