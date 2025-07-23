Eskişehir'de Orman Yangınında Mahsur Kalan Görevliler Mağaraya Sığındı

Eskişehir'in Seyigazi ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan görevlilerin mağaraya sığındığı öğrenildi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangın, Afyonkarahisar'ın kırsal Sarıcaova Mahallesi'ne sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kısmen kontrol alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, alevlerin aniden parlaması ekipleri zor durumda bıraktı. Alevlerin yeniden parlaması ile yangının ortasında kalan görevli grup, kendi imkanları ile bölgeden uzaklaştı. Mahsur kalan bazı görevlilerin ise mağaraya sığındığı öğrenildi. Kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşmayı başaran yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Öte yandan, kaybolan kişilere ulaşılması için jandarma ekiplerinin arama-kurtarma çalışması başlattığı öğrenildi.

"Şu anda haber alamadıgımız arkadaşlarımız var"

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, son durumla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar mağarada. Orman alanında yangın ortasında kaldılar. Şu anda onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yangının olduğu alanda telsiz ve telefon iletişimi mümkün değil. Role kurmamıza rağmen telsizden haberleşemedik. Şu anda haber alamadıgımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere çalışmalar bakanlık tarafından başlatıldı. Gökyüzünden müdahaleler için de araçlar geliyor, uçaklar geliyor. Biz de şu anda haber bekliyoruz. Mağaraya gizlendikleri yönünde İHA görüntüsü olduğu söyleniyor. Onunla ilgili teyitli bir bilgi de yok. Şu anda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kordinasyon merkezine ambulanslar sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. - ESKİŞEHİR