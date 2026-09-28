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Eskişehir'de operasyonda 145,96 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de 28 Eylül 2026'da düzenlenen narkotik operasyonunda 145,96 gram sentetik bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.

Eskişehir'de düzenlenen narkotik operasyonunda 145,96 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 71 Evler Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

28 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada S.Ç. ve M.A. isimli 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 145,96 gram sentetik bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan gözaltına alınan şüpheli S.Ç., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Şüpheli M.A. hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak İçin Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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