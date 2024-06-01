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Eskişehir'de Önleyici Polislik Çalışmaları

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Eskişehir'de polis ekipleri, suç oluşmadan önce önleyici polislik çalışmaları kapsamında bilgilendirme yaptı. Esentepe, Yeşiltepe ve Sütlüce Mahallelerinde iş yeri ve ikametten hırsızlık ile dolandırıcılık konusunda vatandaşlarla yüz yüze görüşüldü ve basit güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de polis ekipleri, suç oluşmadan önce önleyici polislik çalışmaları kapsamında bilgilendirme yaptı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda Esentepe, Yeşiltepe ve Sütlüce Mahallelerinde iş yeri ve ikametten hırsızlık ile dolandırıcılık konusunda alt bölge personelleri tarafından 2 mahalle muhtarı, 18 esnaf, 4 kıraathane, 22 apartman olmak üzere toplam 110 vatandaş ile yüz yüze görüşüldü. Alınabilecek basit tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetleri sırasında şube müdürlüğü tarafından bastırılan Hırsızlık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri isimli broşürlerden toplam 85 adet dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Esentepe Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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