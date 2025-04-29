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Eskişehir'de Okul Servisi Denetimleri Başarıyla Devam Ediyor

Eskişehir'de Okul Servisi Denetimleri Başarıyla Devam Ediyor
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Eskişehir'de, polis ve jandarma ekipleri, 21-28 Nisan tarihleri arasında okul servisleri ve çevresindeki mekanlarda geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. 84 servis aracı kontrol edildi, bunlardan 3'ü kusurlu bulundu. Ayrıca 203 farklı mekan denetlendi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 84 okul servisi ile okul çevrelerinde 203 farklı mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerinde yapılan denetimler sürüyor. Kent genelinde 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, kontrol edilen 84 servis aracından 3'ünün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 47 kahvehane, 60 market/tekel, 3 oyun salonu ve 93 park/bahçe olmak üzere toplam 203 farklı mekan denetlendi. Çalışmalar sırasında ekiplerce 301 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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