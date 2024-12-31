Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Geniş Denetim

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okul çevrelerinde yapılan çalışmalarda 128 servis aracı ve şoförü ile 306 şahıs denetlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kent genelindeki okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 128 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Ayrıca okul çevresinde bulunan 306 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.

Okulların çevresinde bulunan 49 kahvehane, 71 market ve 69 parkta ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR