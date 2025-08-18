Eskişehir'de Motosikletli Kurye Kazası: Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Eskişehir'de Motosikletli Kurye Kazası: Yaralı Hastaneye Sevk Edildi
Eskişehir'de motosikletli bir kurye otomobille çarpıştı. Olayda yaralanan kurye, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de otomobille çarpışması sonucunda yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yenibağlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Coşkunlar sokak üzerinde seyir halinde olan 26 AAP 804 plakalı motosikletli kurye; Şimşek sokak üzerinden çevre yoluna doğru ilerleyen 26 AHK 976 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda yere düşen kurye yaralandı.

Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan yaralı kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
