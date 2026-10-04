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Eskişehir'de motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar kask kamerasına yansıdı

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Eskişehir'de motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar kask kamerasına yansıdı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çevreyolu Ankara istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü, şerit değiştirdiği sırada gidon hakimiyetini kaybedip yere düşerek sürüklendi. Kaza anı kask kamerasına yansırken, olayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eskişehir'de çevreyolunda seyreden motosiklet sürücüsü, şerit değiştirdiği sırada gidon hakimiyetini kaybedip yere düştü ve sürüklendi. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi çevreyolu Ankara istikametinde yaşanan kazada, N.S., motosikletle seyir halindeyken şerit değiştirmek istediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yalpalamaya başladı. Kısa süreli dengesini sağlamaya çalışan sürücü, motosikletin kontrolünü tamamen kaybederek yola savruldu ve bir süre sürüklendi. Olayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yere savrulan sürücünün kask kamerasından kaydedilen görüntülerde, şerit değiştirme hamlesinin ardından motosikletin aniden yalpalamaya başladığı ve kısa süre içinde kazanın gerçekleştiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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