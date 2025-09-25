Haberler

Eskişehir'de Motosiklet-Otomobil Kazası: Sürücünün Durumu Ağır

Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de ara sokaktan çıkan otomobilin, bulvarda seyir halinde olan motosikletle çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada havada metrelerce savrularak yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenel sokaktan bulvara çıkan Birol T. idaresindeki 26 HBF 007 otomobile, Alpu kavşağı istikametine ilerleyen Yusuf G. (20) idaresindeki 26 AIZ 906 plakalı motosiklet yandan çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ağır olduğu, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin araca yandan çarpmasının ardından, otomobilin arka bölümünün savrulduğu görülüyor. Motosiklet sürücüsünün kazanın etkisiyle metrelerce havada savrulduğu kayıtlarda yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
