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Eskişehir'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda şüphelilere yönelik uygulama yapıldı

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Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda yapılan uygulamada 68 şahıs sorgulandı.

Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı civarında 68 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda 21.00-23.00 saatleri arasında Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına uygulama düzenlendi. Polis ekiplerinin şüphelilere yönelik yaptığı şok uygulamada; 68 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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