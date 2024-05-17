Eskişehir'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda 33 şüpheliye sorgu

Eskişehir'de polis ekiplerince Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen uygulamada 33 şüpheli şahsa sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda uygulama yapıldı. Halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada polis ekiplerince 33 şüpheli sorgulandı. Yetkililer, uygulamaların devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR