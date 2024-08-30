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Eskişehir'de Mezarlıkta Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Eskişehir'de tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından mezarlıkta silahla bacağından vurulan bir kişi yaralandı. Olay, Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı üzerinde başladı ve Dede Mahallesi'ndeki Odunpazarı Mezarlığı'nda silahlı kavgaya dönüştü. Yaralı, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından mezarlıkta silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı üzerinde başlayan olayda, Muhammed T. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Daha sonra araçla Dede Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı Mezarlığı'na giden grup arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Muhammed T., arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralı halde Dede Mahallesi'ndeki evine kadar giden Muhammed T., yakınları tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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