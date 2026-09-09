Haberler

Eskişehir’de meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir’de meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçe sınırları arasında yer alan meşelik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçe sınırları arasında yer alan meşelik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Mihalıççık ve Sivrihisar ilçeleri arasındaki Dümrek ve Yayla kırsal mahalleleri sınırlarında bulunan meşelik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü koordineli müdahale sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Güneşin batmasıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri emniyet tedbirleri gereği görevlerine ara vermek zorunda kaldı. Yangının tamamen söndürülmesi ve muhtemel bir parlamanın önüne geçilmesi amacıyla kara ekiplerinin gece boyunca bölgede nöbetçi kalacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

Fenerbahçe için neler dedi neler
Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

Eşini yanına alan ünlü isim, scooter'la dakikalarca ters yönde gitti
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı