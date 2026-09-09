Eskişehir’de meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçe sınırları arasında yer alan meşelik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Mihalıççık ve Sivrihisar ilçeleri arasındaki Dümrek ve Yayla kırsal mahalleleri sınırlarında bulunan meşelik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü koordineli müdahale sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Güneşin batmasıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri emniyet tedbirleri gereği görevlerine ara vermek zorunda kaldı. Yangının tamamen söndürülmesi ve muhtemel bir parlamanın önüne geçilmesi amacıyla kara ekiplerinin gece boyunca bölgede nöbetçi kalacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı