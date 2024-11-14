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Eskişehir'de Markette Kavga: 1 Bıçaklandı, 3 Yaralandı

Eskişehir'de Markette Kavga: 1 Bıçaklandı, 3 Yaralandı
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Eskişehir Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette çalışan kadına sarkıntılık yapıldığı iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken, 3 kişi de darp edildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir markette çalışan kadına sarkıntılık yapıldığı iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp edilerek yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda, iddialara göre Ghader T. ve Iman R. isimli yabancı uyruklu şahıslar, alışveriş yapmak için girdikleri markette çalışan kadına sarkıntılık yaptı. Yaşanan sarkıntılık olayının ardından marketin diğer çalışanları Soner S. ve Burak E. ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Ghader T. isimli şahıs, yanında taşıdığı bıçakla Soner S.'yi kolundan yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan Soner S. ile darp edilen arkadaşı Burak E., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada darp edilen yabancı uyruklu Ghader T. ve arkadaşı Iman R. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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