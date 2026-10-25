Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de KPSS'ye geç kalan genç, polis aracıyla son saniyede yetiştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de KPSS'ye geç kalan genç, polis aracıyla son saniyede yetiştirildi Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de KPSS'ye geç kalan genç, polis aracıyla son saniyede yetiştirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de KPSS'ye geç kalacağını fark eden genç, trafik polislerinden yardım istedi. Polis ekipleri, genci ekip aracıyla sınava gireceği fakülteye götürerek kapılar kapanmadan binaya girmesini sağladı.

Eskişehir'de KPSS'ye geç kalacağını fark ederek yol üzerindeki trafik polislerinden yardım isteyen genç, ekiplerin zamanla yarışı sayesinde sınava gireceği fakülteye son saniyede yetiştirildi.

Eskişehir'de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için yola çıkan Ferhat Bilgiseven, yaşanan trafik yoğunluğu ve beklenmeyen aksaklıklar nedeniyle sınav saatinde merkezde olamayacağını fark etti. Heyecan ve panik yaşayan genç, sınavın başlamasına dakikalar kala yol güzergahında görev yapan trafik polislerinden yardım istedi. Genç adayın durumunu anlayarak harekete geçen trafik polisleri, zamanla yarışarak genci ekip aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkesine yetiştirmeye çalıştı. Ekiplerin sirenler eşliğinde gerçekleştirdiği hızlı ve güvenli ulaşım sayesinde fakülte önüne kadar götürülen Ferhat Bilgiseven, sınav kapısının kapanmasına adeta saniyeler kala binaya giriş yapmayı başardı.

Polis ekiplerinin bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı

Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldızımız sakatlandı
Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez

Yunanistan'ın hamlesi Destici'yi küplere bindirdi: Bu kabul edilemez
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenskiy'den ateşkes mesajı: Cephede operasyonları durdurmaya hazırız, toprak vermeyiz

Cephede savaşı durdurmaya hazır! Tek bir teklife kesin hayır
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri içinden binbir güçlükle çıkardılar
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
Roma'ya sıçrayan protestolarda tarihi Kolezyum işgal edildi! Zarar bilinmiyor

Yazık ki ne yazık! Protestocular sonunda burayı da işgal etti
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj

Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! İbrahim Kaboğlu'ndan ilk mesaj
Bebek cinayetinde kayınvalide baskısı itirafı! Anne tutuklandı

Böyle anne olmaz olsun! 16 yıl sonra gelen korkunç itiraf