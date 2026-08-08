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Eskişehir'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Eskişehir'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Eskişehir’de hafif ticari ve panelvan araçların çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de hafif ticari ve panelvan araçların çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AOL 857 plakalı hafif ticari araç ile 06 FIB 338 plakalı panelvan araç, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın şiddettiyle her iki araç da çevreye savruldu. Büyük oranda hasar gören panelvan araç, yol kenarında çarptığı yönlendirme levhasını devirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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