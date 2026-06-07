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Eskişehir'de araç takla attı: 1 yaralı

Eskişehir'de araç takla attı: 1 yaralı
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Günyüzü ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Takla attıktan sonra ters dönen araçta ilk belirlemelere göre 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yaralıya olay yerinde müdahale edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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